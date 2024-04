Homem é encontrado morto dentro de lata de lixo em Salvador | A TARDE

Um homem que não teve a identidade divulgada foi encontrado morto dentro de uma lata de lixo na Avenida Lafayete Coutinho, conhecida como Contorno, no Comércio, nesta segunda-feira, 15.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado para informar sobre a localização do corpo. Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que foram expedidas guias para remoção do corpo. O caso segue em investigação.

Laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) podem identificar o corpo e esclarecer as causas da morte.