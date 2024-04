Homem é encontrado morto e outro ferido dentro de carro em Sussuarana | A TARDE

Dois homens foram encontrados dentro de um carro na manhã deste domingo, 14, na rua Rubens Zardival, localizada no bairro de Sussuarana, em Salvador.



Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para prestar os primeiros socorros às vítimas, que constataram a morte de um dos envolvidos. O outro foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE). Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

Viaturas da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) também estiveram no local para atender a ocorrência. Na ocasião, o Departamento de Polícia Técnica foi acionado para remover o corpo e realizar perícia, segundo informou a PM ao Portal A TARDE.

O caso será apurado pela Polícia Civil.