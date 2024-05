Homem é encontrado morto em via pública no bairro de Pirajá | A TARDE

O corpo de um homem foi encontrado em uma via no bairro de Pirajá, na tarde desta quinta-feira, 9. De acordo com populares, o corpo foi visto na rua Velha.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para averiguar a situação de um homem que foi morto por disparos de arma de fogo. O DPT foi acionado para realização da perícia e remoção do corpo. A autoria e motivação vão ser investigadas pela Polícia Civil.

