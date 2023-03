Homem é espancado em festa após empurrar mulher

Um homem foi agredido com vários socos na região do rosto na tarde de domingo, 5, no bairro do Alto do Cabrito, no subúrbio de Salvador. A cena, que aconteceu durante a festa do bloco "As Cabritas", foi registrada por uma testemunha, através do celular.

Nas imagens, que logo ganharam as redes, é possível ver o momento em que um homem de camisa preta desfere diversos golpes em outro que está trajando camisa amarela [veja vídeo]. De acordo com relatos, a agressão teria sido devido à vítima ter empurrado uma mulher durante o evento.

Em nota, a Polícia Militar informou que, através da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e de unidades especializadas, atuou no evento. Sobre ocorrências como agressão, a corporação explicou que, caso flagradas por patrulhas de serviço, a intervenção ocorre para evitar que a situação continue e identificar os envolvidos.

Vídeo

