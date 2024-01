Homem é executado a tiros no bairro de Mussurunga | A TARDE

Um homem de 28 anos foi morto a tiros, na noite desta sexta-feira, 12, em região conhecida como setor G, localizada no bairro de Mussurunga, em Salvador.

De acordo com testemunhas, a vítima foi identificada como Neilton Andrade dos Santos e teria sido vítima de vários disparos. Relatos de moradores do local apontam para a preocupação com o aumento da violência na cidade.

Informações preliminares apontam que três criminosos teriam chegado em um veículo, modelo Hyundai HB20, e atiraram diversas vezes contra Neilton.

Equipes da Polícia Militar (PM-BA) foram acionadas por populares. A autoria e motivação do crime deverão ser investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).