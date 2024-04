Homem é executado e corpo deixado no meio da rua em Salvador | A TARDE

Um homem foi executado, no início da tarde desta sexta-feira, 12, na Rua Direta, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. O fato aconteceu próximo a uma rede de supermercado, na área conhecida como 'Curva da Morte'.

Imagens recebidas pela equipe do Portal A TARDE, mostram o corpo do homem na via, coberto por um saco. Não há informações sobre a motivação do crime.

A Polícia Militar foi procurada, mas até o fechamento desta nota não houve resposta.

Veja o vídeo:





