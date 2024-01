Homem é executado por facção no Engenho Velho da Federação | A TARDE

Um homem foi assassinado a tiros na tarde de segunda-feira, 15, na rua Neide Gama, localizada no bairro do Engenho Velho da Federação. Antes de ser morto por criminosos, a vítima foi fotografada e teve a sua imagem divulgada nas redes sociais.

O homem teria sido executado por não permitir que integrantes de uma facção criminosa que atua no bairro instalassem câmeras de monitoramento no poste de sua casa, conforme o site Informe Baiano. As câmeras são utilizadas para que os criminosos acompanhem a movimentação da rua, inclusive a entrada e saída de viaturas da polícia.



Vítima, não identificada, teve suas fotos divulgadas nas redes sociais | Foto: Reprodução | Redes Sociais

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi deslocada para o local após denúncias de que um homem tinha recebido tiros. Ao chegar no local, os militares constataram o fato e isolaram a área até a chegada do Departamento de Perícia Técnica (DPT).

As circunstâncias e motivações do crime são investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).