Homem é morto a facadas após discussão por cerveja no Subúrbio

Um homem foi esfaqueado e morreu após um desentendimento com o dono de uma mercearia, na localidade do Bate Coração, no bairro de Paripe, no subúrbio de Salvador. O caso aconteceu no domingo, 28. O suspeito do crime foi preso pela Polícia após sofrer uma tentativa de linchamento por populares.

Segundo as informações da Polícia Civil e relatos, a vítima foi identificada como José Raymundo Bispo dos Santos, 54 anos. Ele teria ido até o estabelecimento para comprar uma cerveja, então, José Raymundo e o suspeito começaram a discutir, pouco depois, a vítima recebeu os golpes de faca e morreu.

Revoltados, alguns moradores tentaram linchar o suspeito, mas outras pessoas impediram a ação. Segundo a PM, ele foi socorrido pelos policiais para o Hospital do Subúrbio e, após receber alta, foi conduzido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).