Homem é morto a tiros em carro de aplicativo no IAPI

Um homem identificado como Cristiano Jesus Santos Arrieiro, de 30 anos, foi morto nesta quarta-feira, 30, após ser atingido por disparos de arma de fogo, dentro de um veículo de aplicativo, no bairro do IAPI.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima tinha saído de uma audiência no Fórum Criminal Desembargador Carlos Souto, no bairro da Sussuarana, quando foi parado por um homem em uma motocicleta, que efetuou os tiros. Cristiano foi socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu no local.

Ainda segundo a Polícia, foram expedidas as guias periciais e de remoção. A autoria e motivação do crime serão apuradas.