Homem é morto a tiros na Liberdade

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira, 6, na Avenida Lima e Silva, bairro da Liberdade, em Salvador. De acordo com informações de testemunhas, a vítima foi assassinada em frente ao colégio Estadual Duque de Caxias, em uma das ruas mais movimentadas do bairro.

De acordo com informações da Polícia Civil, uma equipe do Silc/DHPP foi acionada, as guias para remoção foram expedidas e a 3ª Delegacia de Homicídios/BTS vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime, que ainda são desconhecidas.

A PM informou que policiais militares da 37ª CIPM realizavam rondas na Rua Lima e Silva, quando foram informados por populares que um grupo de homens armados estaria efetuando disparos de arma de fogo. Os militares isolaram a área e acionaram o DPT para a remoção do corpo e realização de perícia.