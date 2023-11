Homem é morto a tiros no bairro do Pero Vaz, em Salvador | A TARDE

O funcionário de uma loja de produtos de animais foi morto a tiros, na noite desta sexta-feira, 17, após homens armados invadirem a loja onde ele trabalhava, localizada na rua Direta do Pero Vaz, em Salvador.



De acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE de moradores da região, a 37ª CIPM fez o registro da ocorrência e acionou uma unidade do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) para as demais providências. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Uma unidade do Departamento de Polícia Técnica também foi acionado para fazer a remoção do corpo.