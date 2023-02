Homem é morto no Dique do Tororó após roubar carro

Um homem foi morto a tiros após roubar um carro na tarde deste sábado, 25, em Salvador. Segundo as informações iniciais da Polícia Civil, o suspeito, que ainda não foi identificado, havia levado de assalto um veículo Renaut Fluence, na Avenida Joana Angélica, pouco depois, ele foi encontrado sem vida, ainda dentro do carro, na Avenida Presidente Costa e Silva, região do Dique do Tororó.

Ainda conforme as informações, a vítima foi alvejada por dois homens em uma motocicleta. A autoria e a motivação ainda estão indefinidas e serão apuradas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS). Laudos periciais e outras diligências investigativas vão contribuir para o esclarecimento do crime.

Pessoas que passavam pela região, que ficou congestionada, registraram as primeiras ações da polícia ao chegar no local e encontrar a vítima dentro do veículo.

