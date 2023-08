Homem é preso após arrastão em Salvador

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira, 20, no Cabula, por policiais civis em Salvador. O suspeito foi encontrado após rastreio de um dos celulares levados durante um arrastão contra passageiros de um ônibus na Avenida Suburbana, ainda na capital baiana.

O roubo ocorreu às 8 horas, nas imediações do bairro do Lobato. O suspeito entrou no coletivo, de posse de uma faca. Em seguida, ele levou celulares e carteiras dos passageiros, que identificaram o autor. Os objetos serão devolvidos para os proprietários, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil da Bahia.

O suspeito foi localizado com outras duas pessoas, que não tiveram envolvimento no crime. Todos foram conduzidos para a delegacia para prestar esclarecimentos. "O homem foi encaminhado para a unidade policial, localizada na Baixa do Fiscal, onde segue preso, à disposição da Justiça".

O homem foi preso por policiais do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivo (Gercc).