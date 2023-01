< Homem é preso após esmurrar portão da UBS e tentar agredir policial | A TARDE

Um homem foi preso após esmurrar os portões da Unidade Básica de Saúde (UBS) Rodrigo Argolo, que fica localizada no bairro de Tancredo Neves. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira, 24.

Imagens de um vídeo, gravado por pessoas que estavam no local, registraram o momento em que o homem é levado pela polícia. De acordo com as informações, a situação teria acontecido depois que ele foi atendimento pela triagem.

Conforme a Polícia Militar, durante a intervenção da guarnição, homem ainda tentou agredir um policial, imobilizado e conduzido para a delegacia para adoção das medidas cabíveis. Ele foi apresentado 11ª Delegacia Territorial/Tancredo Neves.

Segundo a Polícia Civil, os envolvidos no caso prestaram depoimento e o homem foi liberado em seguida.

null Reprodução