Homem é preso após tentar matar a esposa em Itapuã

Um homem de prenome Carlos tentou matar a esposa com golpes de estilete. O crime aconteceu dentro de um condomínio no bairro de Itapuã, em Salvador, na madrugada deste domingo, 4. Após a tentativa, o homem ainda tentou tirar a própria vida, mas resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição da 15ª CIPM foi acionada pelo Cicom, em apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com a informação de que um homem havia agredido uma mulher, que estava caída ao solo, com golpes de arma branca, em um condomínio localizado na avenida Dorival Caymmi.

No local, a guarnição constatou o fato. O homem também estava ferido. A equipe do Samu prestou os primeiros socorros ao casal, que foi direcionado a uma unidade de saúde. Após a alta médica do suspeito, os PMs o conduziram à delegacia, onde foi apresentado para o registro do fato.

Carlos foi apresentado na Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (DEAM) e segue à disposição da justiça. Já a vítima permanece no hospital e não deve receber alta neste domingo, devido à gravidade da situação.