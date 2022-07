Homem é preso com drogas em operação no aeroporto de Salvador

A Polícia Federal irá concluir nesta sexta-feira, 15, uma operação de quatro dias contra o tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de Salvador. Denominada de 'Falcão Peregrino', a operação contou com apoio do canil especializado da Coordenação de Operações Especiais da Polícia Civil da Bahia.

Um homem foi preso em flagrante com drogas na bagagem durante a ação. Natural de Salvador, ele voltava para a capital baiana de uma viagem com 14kg de haxixe na sua mala.

Participaram da operação policiais federais e civis, além de cães farejadores, sendo fiscalizados mais de 100 voos, entre nacionais e internacionais, com açõesnos balcões de check-in das companhias aéreas, porões de bagagens despachadas e análise de dados dos passageiros.

As ações de fiscalização e inteligência de combate ao tráfico de drogas ilícitas, e outros crimes que envolvam o transporte aéreo, continuarão sendo realizadas no Aeroporto Internacional de Salvador durante todo o ano.

null Divulgação | PF