Homem é preso com mais de 2 kg de cocaína no Retiro | A TARDE

Um homem foi preso com mais de 2 kg de cocaína na tarde de sábado, 17, na Avenida Barros Reis, localizada no bairro do Retiro, em Salvador.



Os policiais da Guarnições do Batalhão Apolo realizavam rondas no bairro, quando abordaram um veículo de aplicativo, que sinalizou para a guarnição. Durante as buscas no passageiro, os agentes encontraram dois tabletes e um saco contendo cocaína, totalizando mais de 2kg da droga.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito e todo o material apreendido foram apresentados à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi formalizada.