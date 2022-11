Homem é preso com quatro motocicletas roubadas em Salvador

Um homem foi preso com quatro motocicletas roubadas nesta quinta-feira, 17, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Durante a ação, o suspeito ofereceu R$ 30 mil e um celular aos policiais militares para ser solto, conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

O subcomandante da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pirajá), capitão Jornilton Oliveira Guimarães, informou que os agentes chegaram na rua Bonifácio, após seguirem o sinal de GPS de uma motocicleta roubada.

“No local as equipes encontraram outros três veículos. Ele ainda tentou subornar os policiais, mas obviamente não teve êxito”, disse.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde foi autuado pelos crimes.