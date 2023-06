Homem é preso em Sussuarana suspeito de roubo de carro

Um homem foi preso pela polícia no final da tarde desta quarta-feira, 7, no bairro de Sussuarana, em Salvador. O suspeito foi acusado de ter roubado um veículo modelo Fiorino, no dia 24 de março deste ano, na orla da capital baiana.

Durante patrulha, agentes perceberam um carro sendo dirigido de forma imprudente. Equipes da Operação Apolo constataram que o condutor utilizava uma placa falsa.

O suspeito foi apresentado junto com o automóvel na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). A operação foi realizada por uma unidade especializada da Polícia Militar no combate a roubos e furtos de veículos.