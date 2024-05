Homem é preso por esfaquear cunhada e matar a mãe dela e vizinho | A TARDE

Um homem foi preso após atacar a cunhada a facadas e matar a mãe dela e um vizinho das duas, na segunda-feira, 13, no bairro da Mata Escura, em Salvador. As vítimas foram identificadas como Elaine de Jesus Santos, de 43 anos, e Peterson Santos Figueiredo, de 24.

Segundo o companheiro de Elaine, o suspeito, que não foi identificado, entrou na casa deles no momento em que a família celebrava o Dia das Mães. Dentro do imóvel, o homem atacou a cunhada a facadas. Ao perceber o crime, Elaine foi defender a filha e acabou atingida pelos golpes. Em seguida, Peterson, vizinho das vítimas, tentou ajudar e também foi golpeado.



De acordo com a polícia, Elaine e Peterson foram levados para unidades de saúde distintas, onde morreram. O suspeito do crime, cuja motivação está sendo esclarecida, já está identificado. Ainda segundo a polícia, ele foi ferido por criminosos daquele bairro com disparos de arma de fogo e encaminhado para um hospital, onde está custodiado.



A filha de Elaine foi levada para o Hospital do Subúrbio, onde está internada e deve passar por uma cirurgia.



Ainda segundo o companheiro de Elaine, nunca havia acontecido nenhum desentendimento da família com o suspeito. "Eu nem conhecia ele e tenho três anos com ela. Ele ficava dentro de casa com a mãe e foi a primeira vez que eu vi", afirmou.



Carlos também disse que ao ver a esposa sendo atacada, bateu no homem com um taco de sinuca e foi socorrer ela.



O corpo de Peterson foi sepultado na segunda-feira, enquanto o de Elaine foi enterrado nesta terça, 14.

