Homem é preso por estuprar e tentar matar amiga da ex-namorada | A TARDE

Um homem foi preso em flagrante por estupro e tentativa de feminicídio em Salvador, na sexta-feira, 5. De acordo com a Polícia Civil, a vítima é amiga da ex-companheira do suspeito.

O crime aconteceu no bairro de Cajazeiras e o nome do suspeito não foi divulgado. Conforme informado pela Polícia Militar, a ex-companheira do homem contou que ele foi até a sua casa e, ao não encontrá-la, abusou sexualmente a amiga, que estava dentro da residência.

Depois, o suspeito esfaqueou a mulher diversas vezes. A vítima foi socorrida para o Hospital Meandro de Farias e não há informações sobre o estado de saúde dela. O suspeito foi levado para a Central de Flagrantes.