Homem é preso por suspeita de torturar e matar pedreiro em Cajazeiras

Suspeito foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter) - Foto: Ilustrativa | Ascom-PC

Policiais da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) efetuaram a prisão de um homem, nesta quinta-feria, 4, no bairro Cajazeiras X. Ele foi detido por suspeita de participação no homicídio de Josenilson Souza Vitório, ocorrido em março deste ano.

Segundo as investigações, a vítima foi torturada por quatro horas dentro da sua residência e na presença da companheira e da filha. Outros dois envolvidos no crime foram presos no dia 5 de abril, em Águas Claras.

O suspeito foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde seguirá custodiado à disposição da Justiça.