Homem morre após acidente entre carros e moto na Avenida 29 de Março

Um homem morreu após um acidente envolvendo dois carros e uma moto, no início da tarde desta segunda-feira, 25, na Avenida 29 de Março, em Salvador. Não há informações sobre qual veículo ele estava.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu sentido Avenida Paralela, atrás do Alphaville 2. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e realizou atendimento a outra vítima. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

No momento do ocorrido, a pista estava molhada, mas não há informações sobre as circunstâncias do acidente.