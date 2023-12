Homem morre após confronto com a PM em Salvador | A TARDE

Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morreu após entrar em confronto com policiais militares da 41ª CIPM, no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador. O caso aconteceu na noite de terça-feira, 12.

Segundo as informações da Polícia Civil, policiais militares estavam em incursão na localidade da Torre, no Engenho Velho da Federação, na noite de terça-feira (12), quando foram recebidos a tiros por homens armados. No revide, um dos indivíduos foi baleado e socorrido para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu. Foram apreendidos e apresentados à unidade policial uma pistola calibre .380, porções de cocaína, crack e maconha, R$ 30 e um aparelho celular.

Ainda de acordo com a ocorrência, os demais integrantes do grupo conseguiram fugir.

O caso foi registrado Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).