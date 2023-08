Homem morre após confronto com a Polícia Militar no Castelo Branco

Um homem morreu após ser baleado durante troca de tiros com policiais militares da 47ª CIPM, no bairro de Castelo Branco, em Salvador. O caso aconteceu por volta das 16h de quinta-feira, 3.

De acordo com as informações das polícias Militar e Civil, os militares estavam em diligências na Rua Antônio Balbino, quando foram acionados para averiguar uma denúncia de que uma moto havia sido roubada, no bairro de Castelo Branco e trafegava na localidade conhecida como Creche. No local, a guanição foi surpreendida por um grupo armado e houve na troca de tiros. Um foi alvejado e encaminhado para o hospital Eládio Lassere, mas não resistiu.

Com ele foi encontrado um revólver calibre 38, 56 trouxas de maconha, 50 pedras de crack e 53 pinos de cocaína. Guias periciais foram expedidas.