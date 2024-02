Homem morre e esposa fica ferida após briga com vizinho na RMS | A TARDE

Um homem foi assassinado a tiros e a esposa ficou ferida após um briga de vizinhos, na madrugada desta quinta-feira, 15, no bairro de Caji, em Lauro de Freitas, que fica na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A vítima foi identificada como Vandilson Messias dos Santos, de 38 anos. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).



Já a mulher ferida é Geisiane Oliveira da Silva. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE) na capital baiana.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no condomínio Gran Ville das Artes. O suspeito do crime foi autuado em flagrante após se apresentar à guarnição policial.

As guias periciais foram expedidas e o suspeito segue preso à disposição da Justiça.