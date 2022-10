Homem morre em acidente entre dois carros na Avenida Paralela

Um homem morreu em um acidente de trânsito na Avenida Paralela, em Salvador, por volta das 2h50 da madrugada deste domingo, 9. A colisão do carro em que ele estava com outro veículo aconteceu perto do Viaduto Canô Veloso, no sentido Aeroporto.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a vítima, que estava no carona, morreu no local. O motorista do mesmo carro teve ferimentos leves e foi atendo pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os carros ainda na via nas primeiras horas da manhã.

Até o momento, não há detalhes sobre o que provocou o acidente e nem foi divulgado quantas pessoas estavam no outro veículo envolvido no acidente ou se há mais feridos.

null Reprodução