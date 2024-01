Homem tenta entrar no metrô carregando caixão com possível corpo | A TARDE

Uma situação inusitada chamou atenção de passageiros que circulavam pelo metrô da Estação da Lapa, na tarde da última segunda, 16. Vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem tentando entrar no metrô da Estação da Lapa, no centro de Salvador, com um caixão.

Nas imagens, a mulher que filma conta que o rapaz estava tentando realizar o "último desejo" do falecido de andar de metrô. "O cara está dizendo que o último desejo da pessoa que estava lá dentro era viajar de metrô e aí a polícia não está querendo deixar o cara entrar. Que 'lombra' é essa?", diz a jovem.

Ao Portal A TARDE, a CCR Metrô Bahia três pessoas tentaram embarcar na Estação Lapa de Metrô com um objeto que excedia as dimensões permitidas no regulamento do Sistema Metroviário. Segundo a concessionária, eles foram orientados por Agentes de Atendimento e Segurança e seguiram destino ignorado.