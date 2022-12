Homem tenta estuprar mulher e morre ao se ferir em porta de vidro

Um homem ainda não identificado morreu após se ferir na porta de vidro de um prédio residencial no bairro de Itapuã, em Salvador, na madrugada desta sexta-feira, 23. Ele se jogou de cabeça contra a estrutura ao invadir o local para tentar estuprar uma mulher.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios. Imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que o homem entrou no condomínio sem camisa e se arremessou em direção à porta, quebrando o vidro para invadir o prédio onde a vítima estava.

null Reprodução | Redes Sociais

Com a quebra do equipamento, o suspeito sofreu vários cortes na cabeça, ombros, pernas e em um dos pés. Segundo o relato de moradores, mesmo com muitos ferimentos e bastante ensanguentado, o homem entrou no prédio e tentou violentar a mulher, uma inglesa, que mora na Bahia há cerca de um ano.

A vítima, que teve o apartamento invadido, costumava dormir com a porta aberta, mesmo após ser alertada pela síndica do prédio, conforme o g1.

Ainda segundo a publicação, o suspeito entrou na casa, tirou a bermuda que vestia e tentou estuprar a vítima, que conseguiu pedir socorro à vizinhança. Ela conseguiu sair do apartamento e correu em direção à piscina, que continuou sendo perseguida pelo homem. Com ferimentos graves, o suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu na área de lazer do prédio.