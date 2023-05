Homem tenta fugir da polícia e é atropelado na Avenida Tancredo Neves

Dois suspeitos de assalto tiveram a tentativa do crime frustrada na tarde desta quarta-feira, 31. De acordo com testemunhas, a dupla, que estava armada, cometia roubos na Avenida Tancredo Neves, quando foi flagrada por policiais da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em um dos pontos de ônibus mais movimentados da região, próximo a grandes prédios comerciais.

Ao tentarem fugir da polícia, os dois suspeitos atravessaram a pista, por baixo da passarela e um deles foi atropelado por um veículo Grand Siena, que estava ocupado por um casal.



O homem colidiu com a frente do veículo e caiu em cima do para-brisa, deixando o equipamento totalmente destruído. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o comparsa não sofreu ferimentos.



A dupla acabou detida em flagrante. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) esteve no local para formalizar a ocorrência e organizar o trânsito, que ficou intenso na Avenida.