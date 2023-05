Homens armados assaltam ônibus no bairro do Calabetão

Dois homens armados invadiram um ônibus do bairro de Calabetão, em Salvador, e assaltaram passageiros e rodoviários. O caso aconteceu nas primeiras horas desta sexta-feira, 26, por volta das 5h30. “Entrou dois homens armados, levou os pertences de todo mundo.

"Eles estavam com arma pesada. A ação foi muito rápida, tô com meu corpo tremendo até agora”, detalhou à TV Bahia, um passageiro que foi vítima do assalto e perdeu cerca de R$ 500,00.

De acordo com os relatos, os homens interceptaram o ônibus com um carro, fecharam a passagem e saíram com armas de grosso calibre em punho. O ônibus tinha como destino a Estação Pirajá.

Em nota, a Polícia Civil informou que o Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivo investiga o roubo. As imagens do circuito interno já foram recolhidas para ajudar os policias na localização dos autores.

"O Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivo investiga o roubo ocorrido na manhã desta sexta-feira (26), na localidade do Calabetão. Conforme informações, o ônibus foi interceptado por um veículo e dois homens adentraram de posse de uma pistola e anunciaram o roubo saqueando os pertences dos passageiros. As imagens do circuito interno já foram recolhidas para ajudar os policiais na localização dos autores", diz a nota.