Homens são detidos após tentarem roubar ônibus em Salvador

Dois suspeitos de roubo a ônibus foram detidos pela Operação Gêmeos da Polícia Militar na noite de sexta-feira, 2, em Salvador, durante patrulhamento na região. A ação teve início quando os policiais notaram a movimentação e o nervosismo dos indivíduos em uma moto na Avenida Barros Reis.

O major Valnei Azevedo, comandante da unidade, relatou que os suspeitos foram localizados próximo à estação de metrô Bom Juá, na Jaqueira do Carneiro. Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos tentaram fugir em direção à BR-324, mas foram interceptados no bairro do Calabetão após uma perseguição.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam um revólver calibre 32 com os assaltantes. A dupla foi conduzida ao Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc). O major Azevedo destacou que, somente nesta semana, três duplas responsáveis por assaltos na região da Jaqueira e da BR-324 foram capturadas pela Operação Gêmeos.

"Aumentamos nossa presença e intensificamos as ações para combater esses crimes, garantindo maior segurança aos passageiros de coletivos", concluiu o comandante, reforçando o compromisso da polícia em coibir as práticas criminosas e proteger a população.