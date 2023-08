Homens suspeitos de compor facção são mortos pela PM na Pituba

Após confronto com a Policia Militar, quatro homens foram baleados, por volta das 22h deste sábado, 19, no bairro da Pituba, em Salvador, na região da Manoel Dias da Silva e Rua Paraná.



De acordo com denúncias, os homens teriam promovido um ataque contra integrantes da facção Bonde do Maluco, na Boca da Mata. Ainda de acordo com informações passadas por fonte que não quis se identificar, os homens seriam do Comando Vermelho (CV) e retornavam para o Nordeste de Amaralina.

Após a PM abordar o veículo, os homens teriam efetuados disparos contra a guarnição, momento no qual houve o revide.

Os quatros chegaram a ser socorridos ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde não resistiram. Drogas e armas foram apreendidas também durante a ação.