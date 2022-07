Hospital Santa Izabel completa 129 anos preparado para atender melhor

O Hospital Santa Izabel (HSI) comemora nesta sexta-feira, 29, marca expressiva de longevidade:129 anos de funcionamento no bairro de Nazaré, onde se tornou referência nacional ao manter o compromisso de cuidar dos pacientes com conhecimento, qualidade e segurança. A data será celebrada coma realização de um ato ecumênico às 8h30 na área interna do hospital, reunindo pacientes, familiares ecolaboradores da instituição.

Ainda como parte das comemorações, será aberta a exposição fotográfica “Hospital Santa Izabel – 129 Anos de Fé, Esperança e Caridade”e inaugurada na Bioimagem as novas instalações do Serviço de Medicina Nuclear, um dos mais modernos e completos do país, agora ampliado para assegurar mais conforto e comodidade. “As necessidades de nossos pacientessão a nossa prioridade”, afirma José Antônio Rodrigues Alves, provedor da Santa Casa da Bahia, destacando conquistas e superação de desafios que impulsionam e consolidam o Santa Izabel entre os grandes centros de cuidado, ensino e pesquisa médica e científica do país.

As equipes profissionais especializadas, a estrutura tecnológicade ponta, osinvestimentos em ensino e pesquisa e as diversas iniciativas de pioneirismo e inovação fortalecem a prestação de um cuidado de excelência. “O Hospital Santa Izabel multiplica diariamentesolidariedade e bem-estarpara a população baiana”, diz o provedor.

Hospital de Ensino–Ao longo de sua trajetória, o Santa Izabelvem contribuindo de forma decisivana formação e especialização de profissionais médicos.Anualmente recebe centenas de profissionais da área de saúde para treinamentos e cursos.Certificado como hospital de excelência, atualmente atende em 46 especialidades médicas e tem478 leitos, sendo 84 de UTI. No ano passado, realizou 17 mil procedimentos cirúrgicos, 14 mil atendimentos ambulatoriais e 10 mil acolhimentos no pronto-socorro.

O primeiro hospital baiano segue alcançando novos e importantes reconhecimentos e mantem-se aberto à inovação. “Somos gratos à nossa equipe técnica por sempre colocar as necessidades dos pacientes no centro das atenções, desde o primeiro contato feito com o hospitalaté a conclusão do tratamento”, afirma Ricardo Madureira, diretor Assistencial do HSI.

Investimentos- O Hospital Santa Izabel está comemorandoaniversário com o avanço de realizações importantes, a exemplo do primeiro Câncer Center da Bahia.A infraestrutura do hospitalserábeneficiadacom a implantação de um novo centro cirúrgico, reestruturação das áreas de atendimento, requalificação das enfermarias e apartamentos, com as novas instalações de consultórios, novos acessos e áreas internas de convivência, entre outras iniciativas.

Para o paciente, os avanços são consideráveis e muito importantes.Na área oncológica, o investimento na qualificação das equipes e em estrutura ampliou e integralizou de forma pioneira o cuidado, desde o atendimento de emergência até o pós-cirúrgico, assegurando diagnóstico preciso e a abordagem personalizada a diversos tipos de tratamentos.

Os investimentos estratégicos também contemplam áreas nas quais temos reconhecida tradição de excelência como a cardiologia, terapia intensiva e a prática cirúrgica. A pioneira plataforma robótica do hospitaltem possibilitado aos cirurgiões especializados intervenções de alta precisão, por meio de pequenos cortes, com menos sangramento e recuperação mais rápida.

História

Herdeiro de um legado que se inicia quando da fundação da Cidade de Salvador, o Santa Izabel remonta ao primitivo Hospital da Caridade, fundado pelo então governador-geral Thomé de Souza, em 1549. O Hospital Santa Izabel foi inaugurado em 1893. A história remonta a meados do século XVI, quando se instalou em Salvador o primeiro governo-geral da colônia portuguesa e se iniciou a história pioneira da Santa Casa da Bahia com a atenção à saúde da comunidade local.

O Hospital da Santa Casa foi inicialmente denominado de Hospital N. S. das Candeias e era chamado pela população de Hospital da Cidade. Mais tarde, já com a denominação de Hospital São Cristóvão, recebeu para as aulas práticas, os primeiros dezessete alunos da Academia Médico-Cirúrgica da Bahia, a primeira escola de medicina do Brasil, instalada no prédio da Santa Casa. O hospital funcionou ali por 284 anos.

Em 2 de julho de 1833, o Hospital São Cristóvão e a então Faculdade de Medicina da Bahia foram transferidos para o Terreiro de Jesus. No Terreiro de Jesus, funcionaram por mais de 60 anos, quando o hospital foi transferido para o bairro de Nazaré, onde se encontra atualmente.