Identificadas irregularidades em cozinha de presídio em Mata Escura | A TARDE

Foram identificadas durante uma inspeção técnica realizada na terça-feira, 10, a pedido da 4ª Promotoria de Justiça de Execução Penal de Salvador, irregularidades na cozinha do Conjunto Penal Feminino localizado na Mata Escura, em Salvador.

Segundo a promotora de Justiça Andréa Ariadna Santos, os técnicos verificaram que o projeto inicial que deveria orientar a reforma foi descumprido. O Corpo de Bombeiros notificou a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) em razão de inconformidades encontradas.

A obra foi entregue à Seap ainda na terça. Ela foi analisada por integrantes do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Central de Apoio Técnico do Ministério Público estadual (Ceat) e do Conselho Regional de Nutrição.

O Corpo de Bombeiros notificou a Seap em razão de inconformidades encontradas. As demais informações sobre a inspeção, explica a promotora de Justiça, serão compiladas nos relatórios elaborados por cada órgão e, posteriormente, encaminhadas ao MP.