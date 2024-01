Igreja do Bonfim divulga horários das missas de sexta-feira; confira | A TARDE

A Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, uma das igrejas mais tradicionais de Salvador, divulgou a programação de missas da última sexta-feira de 2023 e da primeira sexta-feira de 2024, respectivamente nos dias 29 de dezembro e 5 de janeiro.

A Sexta-feira da Gratidão será no dia 29 de dezembro e os fiéis poderão agradecer pelo ano de 2023 em 13 horários diferentes. A missas serão de hora em hora, das 5h até as 18h, exceto no horário de 16h.

Já a Sexta-feira da Proteção será em 5 de janeiro. Os fiéis terão outras 13 oportunidades para celebrar o ano que se inicia. As missas também acontecerão a cada uma hora, de 5h até 17h.

Os dois momentos serão antecedidos pelo Tríduo da Gratidão, feito entre 26 e 28 de dezembro, e o Tríduo da Proteção, entre os dias 2 e 4 de janeiro. Nesses momentos, as missas dos tríduos acontecem às 7h30, 9h, 10h30 e 17h.