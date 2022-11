Imóvel desaba e parte dele atinge prédio vizinho na Ladeira da Praça

Um imóvel desabou e parte dele atingiu o prédio vizinho, na tarde desta quinta-feira, 17, na esquina da Ladeira da Praça com a Rua São Francisco, no centro de Salvador.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), uma equipe realizou uma vistoria nas ruínas do imóvel. Não houve vítimas. Com o ocorrido, a Rua São Francisco foi interditada até a retirada do entulho.

A Codesal informou que a Coelba foi acionada para verificar comprometimento na fiação elétrica.