Incêndio atinge Afropunk, mas não prejudica estrutura dos palcos | A TARDE

Os fãs que acompanham o show da cantora Iza no Afropunk Bahia 2023, realizado na noite deste domingo, 19 no Parque de Exposições, em Salvador, registraram um foco de incêndio dentro do espaço do evento.

A cantora chegou a interromper o show para solicitar que os fãs fiquem distantes das chamas, que não afetaram as estruturas dos palcos. As causas do fogo ainda são investigadas.

Por meio de nota, a organização do evento informou que o incêndio foi registrado por volta de 22h40, em um ponto de alimentação isolado, que fica localizado próximo à entrada do espaço.

Equipes do Corpo de Bombeiros teriam controlado rapidamente o incêndio e não houve ninguém ferido na ocorrência. A programação do Afropunk seguiu sem maiores transtornos.