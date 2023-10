Incêndio atinge barraca em colônia de pescadores na praia de Itapuã | A TARDE

Uma barraca de praia localizada próximo a uma colônia de pescadores do bairro de Itapuã, pegou fogo na noite desta sexta-feira, 20, por volta das 22h.

Por meio de vídeos feitos pelos pescadores é possível ver as chamas. Ainda não há informações do que teria causado as chamas e ninguém ficou ferido.

Pescadores que estavam no local no momento do ocorrido acionaram os bombeiros e, até a chegada, jogaram baldes de água para conter o incêndio. No entanto, quando os bombeiros chegaram o fogo já tinha sido debelado.





Por meio de vídeos feitos pelos pescadores é possível ver as chamas Reprodução | Redes Sociais