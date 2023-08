Incêndio atinge casa no bairro do Uruguai; vídeo

Um incêndio atingiu um imóvel, na noite de terça-feira, 8, na Rua Professor Gelásio de Farias, no bairro do Uruguai, em Salvador. Uma mulher que estava no local no momento do incidente, é deficiente de fala e audição, e chegou a inalar muita fumaça.

Após desmaiar, os próprios moradores socorreram a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro de Roma.

Os bombeiros foram acionados, mas o fogo já tinha sido controlado também pelos vizinhos. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde e identificação da vítima.

Veja vídeo do momento:

Reprodução