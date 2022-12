Incêndio atinge casarão na Baixa dos Sapateiros

Um grande incêndio atingiu um casarão no Largo de São Miguel na região da Baixa dos Sapateiros, Centro Histórico de Salvador, na manhã desta segunda-feira, 12.

Segundo os relatos, o fogo teria tido início por volta das 6h e logo se alastrou pelo imóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio.

A corporação informou que "as guarnições do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) já estão realizando o rescaldo no incêndio que atingiu o casarão". Não houve registro vítimas e a causa do incêndio ainda é desconhecida.

Por causa do acidente, o comércio nos proximidades não abriu as portas.

O serviço de fornecimento de energia elétrica também foi afetado e ma equipa da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) já está no local para verificar a situação.

null Olga Leiria | Ag. A TARDE