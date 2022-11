Incêndio em apartamento na Contorno deixa quatro vítimas

Um idoso, de 78 anos, teve 40% do seu corpo queimado e outras três pessoas inalaram a fumaça provocada por um apartamento de luxo no Condomínio Porto Trapiche, localizado na Avenida Contorno, em Salvador, registrado na noite desta terça-feira, 1º.

Segundo os médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o idoso precisou ser entubado, encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE) e apresentou queimaduras no rosto, nos braços, no tronco e nas pernas.

Em nota, Defesa Civil de Salvador (Codesal), informou que realizou vistoria no apartamento e conforme resultado do laudo, tratou-se de incêndio confinado em um quarto e não houve comprometimento estrutural.

As chamas foram controladas por guarnição do Corpo de Bombeiros. As causas do incêndio serão determinadas pela perícia técnica.