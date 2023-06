Influenciador baiano fica ferido após tentativa de assalto em Salvador

O influenciador digital Fabio Silveira usou as redes sociais para denunciar uma tentativa de assalto que quase terminou em morte. O relato foi publicado na manhã desta quarta-feira, 21, em sua conta no Instagram. "Tentaram me matar, cara", diz o pai biológico do filho da também influenciadora digital, Sthe Matos, em sua primeira, de uma sequência de publicações, no 'storie' da plataforma onde ele acumula mais de 1 milhão de seguidores.

"Eu não estou nem conseguindo falar direito. Estou me tremendo até agora. Eles tentaram me roubar e deram um tiro no carro. Gente, aqui é onde eu fico. Olha a direção da bala. Meu Deus do Céu", conta o influenciador, ainda muito nervoso e emocionado ao mostrar o estrago provocado pela bala. O caso teria acontecido por volta das 5h, na região da Paralela, em Salvador.

O Portal A TARDE procurou o criador de conteúdo e aguarda resposta. A reportagem também entrou com a Polícia Civil para saber se houve registro de ocorrência e também aguarda um retorno.

null Reprodução