Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas em Salvador | A TARDE

A previsão do tempo para Salvador neste domingo, 18, é de possibilidades de pancadas de chuva isoladas a qualquer hora do dia e céu com muitas nuvens, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para a cidade.

De acordo com o Inmet, a temperatura deve variar entre 24°C e 32°C, com ventos fracos a moderados. Há baixo risco de corte de energia elétrica, quedas de galhos de árvore e alagamentos.

Já na segunda-feira, 19, a previsão aponta céu com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com temperaturas que variam entre 25°C e 33C.