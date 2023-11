Instituto da UFBA inicia pesquisa sobre condições de trabalho na praia | A TARDE

Trabalhadoras e trabalhadores das praias de Salvador são tema de estudo sobre condições e qualidade de trabalho. A pesquisa “Perfil epidemiológico e caracterização das doenças, acidentes e agravos em trabalhadoras e trabalhadores de praias em Salvador/BA” é do Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e foi lançada, ontem, no Porto da Barra, das 11h às 13h, por onde o questionário irá começar a ser aplicado.

Ao todo, serão escutados 500 trabalhadores na pesquisa que futuramente servirá para construir políticas públicas. A ação no Porto da Barra foi de divulgação para os trabalhadores conhecerem o projeto, que é um estudo cuja iniciativa é do Programa Integrado em Saúde Ambiental e do Trabalhador (PISAT) do ISC/Ufba.

Ele tem a participação de professores, estudantes de graduação, iniciação científica e mestrado, com apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT) da Bahia.

De acordo com Cleber Cremonese, professor do ISC, eles serão convidados por sorteio para responder o questionário. “Hoje, fizemos divulgação. A gente vai estar em cinco trechos em toda Salvador fazendo uma amostra. A gente começa na semana que vem lá no Porto da Barra. Vamos ter uma barraquinha na faixa de areia e vamos convidar as pessoas por sorteio, porque como é um projeto de amostra, temos que dar chance igual para todos participarem”.

Uma das pessoas que recebeu o folheto sobre a pesquisa foi a baiana de acarajé Vitória Patrícia Silva, 23 anos, que trabalha no Porto da Barra desde os 12 anos. “A gente acaba sendo esquecido, só lembram no verão. Esquecem a gente no inverno, quando a praia fica com menos movimento. É importante ter uma ação que vá olhar mais por nós e até ajudar no futuro”, relata.

As cinco faixas de praias onde a equipe de pesquisa aplicará o questionário são Boa Viagem até a Ribeira; Porto ao Cristo da Barra; Sereia de Itapuã ao Farol de Itapuã; Armação até o Corsário e Tubarão até São Tomé de Paripe. Serão duas semanas por trecho até março.

A primeira etapa é conhecer o perfil ocupacional dos trabalhadores, como idade média, quanto tempo trabalha, se tem algum vínculo empregatício formal ou se tem algum tipo de proteção social. “Na sequência, a gente tem um conjunto de perguntas para poder saber sobre a situação de saúde, se elas já tiveram um acidente de trabalho, se já se cortaram o pé, se queimaram, se tiver algum tipo de agressão. Por fim as demandas deles, o que falta para melhorar as condições de trabalho nas praias”, explica o pesquisador.

O que a barraqueira e vendedora de bebidas Carine Tamires dos Santos, 33 anos, pontua a falta de segurança para trabalhar, ainda mais porque tem materiais de trabalho que podem ser alvos. “A gente trabalha com o público, então sempre vai ter estresse, é comum de quem trabalha com muito contato com pessoas. Mas não é nada que venha ir além do limite, a gente aprende a lidar com isso porque precisamos trabalhar”, relata.

De acordo com Joélia Santana, diretora da Associação dos Trabalhadores da Orla Pé na Areia, que representa os permissionários de São Tomé de Paripe até Ipitanga, a situação de trabalho é precária. “Muitos barraqueiros são de idade e esse esquema de tirar e botar materiais gera desgaste físico e fez muitos abandonarem o trabalho na praia. O que falta para melhorar as condições de trabalho é um olhar mais carinhoso também do poder público”, afirma.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira