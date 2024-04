"Invadiu tudo": o drama dos atingidos pelas chuvas em Salvador e RMS | A TARDE

Salvador vive, mais uma vez, em estado de alerta devido às fortes chuvas que, em apenas um dia, levaram os órgãos municipais a ligarem o sinal vermelho. Só ontem, mais de 400 ocorrências envolvendo ameaças de desabamento, alagamento de imóveis e outras situações de risco foram registradas pela Defesa Civil (Codesal).

Os casos de deslizamento de terra lideraram os acionamentos do órgão com 139 registros. O bairro da Liberdade foi a localidade que mais demandou atenção da Codesal com 92 chamados.

O Calabetão também precisou de equipes técnicas. Entre a madrugada e as primeiras horas da manhã, a sirene tocou mais de três vezes.

Por lá, equipes da Codesal realizam vistorias e pediram aos moradores que, em casos de maiores riscos, saiam das residências para a Escola Municipal Leovicia Andrade, que servirá de abrigo temporário para famílias que ficarem desabrigadas e desalojadas.

“Com o aumento gradativo da quantidade de chuvas, as encostas e o solo ficam encharcados e a instabilidade aumenta. Com isso existe o risco de deslizamento que pode ocasionar o desabamento do imóvel. Então, a gente precisa proteger o bem maior que é a vida. Como recurso deixamos o abrigo para que as pessoas fiquem aqui no momento de chuva mais forte”, explicou Fabiana Santana, coordenadora de evacuação da Codesal.

Segundo a previsão do tempo emitida pelo órgão, o tempo instável continua em Salvador até o próximo sábado (13) com céu nublado, chuvas fracas e, em alguns casos, moderadas. A Codesal pode ser acionada gratuitamente pelo número 199.

Garagem desaba

Os estragos na capital baiana começaram cedo. Ainda era madrugada de ontem, quando a garagem do edifício com 4 pavimentos desabou no bairro dos Barris, e deixou duas pessoas feridas, entre elas uma agente da Transalvador. Durante o acidente, três carros foram engolidos pela cratera e um morador que tentou retirar o veículo caiu no buraco.

Por causa do grande risco de desabamento, os moradores do edifício foram orientados pela Codesal e Corpo de Bombeiros a deixarem os apartamentos até que os órgãos competentes descartem a possibilidade de novas ocorrências na área.

Além do imóvel, a sede da Superintendência de Trânsito de Salvador, localizada nas proximidades, também foi isolado temporariamente.

Desespero

Mas não foi só na capital que a chuva castigou. Sandra Weydee é moradora de Ilha de São João, no município de Simões Filho, tem um bebê de apenas quatro meses, outras duas crianças e teve sua casa inundada e perdeu vários móveis.

"A chuva invadiu tudo. A geladeira caiu em cima do fogão, perdemos a máquina de lavar. Almoçamos porque uma irmã da igreja trouxe alimento. A casa está cheia de lama, perdemos cama, perdemos guarda-roupa, o berço do meu bebê, todas as roupas do meu filho de quatro meses que estava em uma gaveta. O volume de água foi muito grande e a casa está cheia de lixo”, declarou Sandra.