Itapuã recebe programação no Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento

No Dia Mundial de Prevenção do Afogamento, celebrado nesta segunda-feira, 25, Salvador recebe a 1ª Gincana de Prevenção do Afogamento, promovida pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, por meio do Projeto Social Salva Itapuã, com apoio da Salvamar.

A programação acontece na Pedra da Goodyear, em Itapuã, das 14h30 às 17h. As atividades, ministradas por Ariobaldo Arandiba e o professor Ivanilson, incluem ações de prevenção baseadas na Cadeia de Sobrevivência do Afogamento e práticas relacionadas ao salvamento aquático.

Alunos do Colégio Estadual Rotary Itapuã participam da atividade | Foto: Divulgação

O evento é voltado para a comunidade da região e vai contar também com a participação dos estudantes do Colégio Estadual Rotary Itapuã.