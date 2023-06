Ivete faz apresentação em festa de São João na escola das filhas

Ivete Sangalo esteve na festa de São João na escola das filhas gêmeas, Marina e Helena, de cinco anos, e aproveitou para cantar algumas músicas com a banda de forró "Pedras que Cantam". O momento foi compartilhado nas redes sociais pela influenciadora Sthe Mattos, que participou do evento junto com o filho Apolo, de quatro anos, que também estuda na escola.

"Você vai na apresentação da escola do filho e simplesmente encontra quem? Veveta te amo", escreveu Sthe. O cantor Kevi Jonny, que é namorado de Sthe Mattos, também esteve na apresentação e cantou para os alunos.

