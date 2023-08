Jerônimo anuncia abertura de licitação para duplicação da Via Barradão

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou a publicação do edital de licitação para as obras de duplicação da Via Barradão, nesta terça-feira, 25. A obra será realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), com investimento de R$ 12 milhões.

A intervenção compreende 1,2 quilômetro da Rua Artêmio Valente, no trecho da Praça Júlio Rêgo até a Avenida Mário Sérgio, no bairro de Canabrava, em Salvador e o intuito é ampliar a mobilidade em um dos bairros mais populosos da capital baiana, além de facilitar o acesso ao Barradão em dias de jogos do Esporte Clube Vitória.

“O investimento para o bairro de Canabrava surgiu a partir do diálogo com as associações envolvidas e moradoras dessa região, além de ser uma demanda concreta do Esporte Clube Vitória, já que todos os dias de jogo de futebol a mobilidade fica prejudicada, tanto para os torcedores quanto para os profissionais, ambulantes, vendedores e moradores”, declarou o governador.

O presidente da Conder, José Trindade, destacou a abrangência da obra e os benefícios para a população.

“A obra contará com a duplicação da via, em que serão implantadas duas faixas em cada sentido, além da construção de canteiro central, duas faixas de ciclovia, urbanização e iluminação, permitindo melhor acesso ao Barradão, e principalmente o acesso a todo mundo que mora neste entorno aqui de Canabrava, Trobogy, Pau da Lima e toda a região vizinha”, explicou Trindade.