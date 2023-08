Jornalista se defende de acusação de “tentar se passar por negra"

No final da última semana, a jornalista Rafaela Fleur foi acusada nas redes sociais de se passar por uma mulher negra. Diversos questionamentos surgiram após internautas compararem fotos antigas e novas.

Durante seu pronunciamento, realizado em sua conta no Instagram, Rafaela negou praticar blackfacing, mas revelou que passou por um processo de embranquecimento quando mais nova. “Salvador é uma cidade muito quente, eu saia toda montada para não pegar sol e também porque eu me achava estilosa, gostava de me vestir daquele jeito. O que também virou motivo de chacota na faculdade, as pessoas tiravam foto minha compartilhavam entre si para falar que eu era ridícula e fazer chacota”, disse.

Rafaela revelou que, ao se mudar para São Paulo, passou a se reconhecer como uma mulher negra. “Até que chegou o momento que eu realmente comecei a me questionar certas coisas, comecei a me questionar do meu cabelo, da minha lente, a situação da lente estava ficando insustentável, eu não aguentava mais perder tanto tempo para editar uma foto. Aí eu comecei meu processo identitário, comecei a me questionar várias coisas, e falava assim: ‘Ue, meu pai é negro, minha mãe é negra, meus irmãos são negros, mas eu não né?’”, alegou.